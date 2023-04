Aparat z innej epoki. Nie uwierzysz, kiedy miał premierę

Pentax K-3 Mark III Monochrome to nowy aparat w ofercie firmy Ricoh. Zrobimy nim zdjęcia wyłącznie w czerni i bieli.

W świecie nowych technologii zdania na temat przyszłości fotografii są podzielone. Według jednych są nią smartfony, a według drugich bezlusterkowce. Tymczasem firma Ricoh wprowadziła do swojej oferty zupełnie nowy model... lustrzanki. I bynajmniej nie jest to jedyna nietypowa cecha nowego modelu.

Pentax K3 Mark III Monochrome - nowa lustrzanka do fotografii czarno-białej

Pentax K-3 Mark III Monochrome to aparat przeznaczony do fotografii czarno-białej (jak zresztą sama nazwa wskazuje). Nowy model to zmodyfikowana wersja korpusu Pentax K-3 Mark III, z w której zrezygnowano z tradycyjnego filtra RGB. W efekcie aparat nie pozwala na robienie kolorowych zdjęć. Zamiast tego ma inne atuty.

Jako jednostka dedykowana zdjęciom monochromatycznym nowy Pentax powinien lepiej radzić sobie w słabym oświetleniu. Dodatkowo nawet w przypadku zdjęć wykonanych przy wysokiej czułości fotografie pozbawione są kolorowego szumu. Zamiast tego mamy wyłącznie jednolite ziarno, z którym dużo łatwiej pracować w postprodukcji.

Cała reszta parametrów jest identyczna jak w standardowym "kolorowym" Pentaksie K-3 Mark III. Oznacza to, że na pokładzie znajdziemy sensor CMOS o rozdzielczości 25 Mpix w formacie APS-C z wbudowaną stabilizacją. Aparat posiada klasyczny optyczny wizjer, ale także wyświetlacz TFT o przekątnej 3,2". Oprócz tego mamy dwa sloty na kartę SD, wzmocnioną obudowę z dżojstikiem i dużą liczbą fizycznych przycisków oraz wymienny akumulator, który pozwala na wykonanie nawet 800 zdjęć na jednym ładowaniu (według standardu CIPA).

Pentax K3 Mark III Monochrome - cena i dostępność

Czy nowy model Pentaksa zwiastuje renesans lustrzanek? Nie, to produkt typowo dla pasjonatów. Cieszy natomiast, że mimo kurczącego się rynku foto, nadal jest na nim miejsce dla tego typu niszowych ciekawostek. Mniej cieszy cena, która w oficjalnym sklepie producenta wynosi 2499,99 euro (ok. 11 600 zł).

Źródło zdjęć: Ricoh

Źródło tekstu: Ricoh, DPReview