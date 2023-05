Colorful pokazał moduły RAM DDR5 osiągające ponad 10 000 MHz

Pamięci RAM DDR5 rozwijają skrzydła. Kolejny producent chwali się swoimi wydajnymi modułami. Tym razem padło na serię od Colorful z dużym potencjałem OC.

Procesory Intel Alder Lake-S które debiutowały pod koniec 2021 roku wprowadziły pod domowe strzechy interfejs PCI Express 5.0 oraz obsługę pamięci RAM DDR5. Było to na długo przed zeszłoroczną rodziną AMD Ryzen 7000. Obie te technologie przekładają się na wysoką wydajność w grach i programach.

Colorful CVN Icicle DDR5 korzystają z pamięci Hynix A-Die

Największym atutem modułów RAM DDR5 są wyższe taktowania. Co prawda pierwsze moduły oferowały zaledwie 4800 MHz, ale obecnie mowa już o rozwiązaniach 8000 MHz. A to nie koniec możliwości tego standardu. Chińska firma Colorful zapowiedziała nowy model, który podkręca się do ponad 10 000 Mhz.

Colorful CVN Icickle DDR5 to moduły RAM DDR5, które korzystają z kości pamięci Hynix A-Die oraz 10-warstwowego PCB. Nie zabrakło też metalowych, żebrowanych radiatorów z podświetleniem ARGB LED. Domyślnie mowa o efektywnym taktowaniu 6600 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 34 i napięciu 1,4 V.

Zespół iGame LAB pokazał potencjał opisywanych pamięci podkręcając je do 10 708 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 56. Oczywiście wymagało to ekstremalnych kroków. Podkręcany był tylko jeden z dwóch modułów, a procesor Intel Core Core i7-13700K został ograniczony do 3 rdzeni z taktowaniem zaledwie 765 MHz. Należy też zakładać użycie chłodzenia LN 2 , a więc nie jest to wynik do powtórzenia w domowych warunkach.

Pamięci Colorful CVN Icickle DDR5 trafią do sklepów jeszcze w tym kwartale. Zestaw 32 GB (2x 16 GB) ma kosztować 105 dolarów, czyli około 439 złotych (+ podatek VAT). Zastanawia tylko krótka, 3-letnia gwarancja.

Źródło zdjęć: Colorful

Źródło tekstu: Colorful, oprac. własne