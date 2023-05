Cooler Master odświeża kultowe chłodzenie. Lepszy wygląd i wydajność

Szukasz nowego chłodzenia procesora? Liczy się dla Ciebie nowoczesny wyglą? Nie chcesz dużo wydawać? Odpowiedzią może być Cooler Master Hyper 212 Halo Edition.

Nowe procesory AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake-S oferują bardzo wysoką wydajność w grach i programach. Wszystko dzięki nowym architekturom, sporej liczbie rdzeni i wątków oraz wysokim taktowaniom. Niestety wiążę się to również z dużym poborem mocy, a więc i wysokimi temperaturami.

Nowe chłodzenie Cooler Mastera wyceniono na 225 złotych

Z tego powodu konsumenci coraz częściej rezygnują z fabrycznych coolerów i sięgają po chłodzenia od firm trzecich. Są one wydajniejsze i cichsze. A tak się składa, że Cooler Master odświeżył swój znany i lubiany model Hyper 212. Tym razem postawiono nie tylko na niskie temperatury, ale i na lepszy wygląd.

Cooler Master Hyper 212 Halo Edition to chłodzenia procesora o wymiarach 154 x 124 x 73 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową wieżą, czterema rurkami cieplnymi oraz otwartą podstawą. Zarówno radiator, jak i ciepłowody zostały pomalowane proszkowo. Górna część doczekała się ozdobnej maskownicy.

Nowością jest wentylator Cooler Master MasterFan MF120 Halo², który oferuje bogatsze podświetlenie ARGB LED. Jest to jednostka 120-milimetrowa pracującą z prędkością do 2050 RPM. Maksymalna wydajność sięga do 51,88 CFM przy ciśnieniu do 2,89 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 27 dB(A).

Opisywane chłodzenie wspiera nowsze i starsze procesory. Zgodne jest więc z gniazdami AMD AM5 i AMD4 oraz Intel LGA 1700, 1200 i 115x. Producent nie zdradza maksymalnego TDP.

Cooler Master Hyper 212 Halo Edition dostępny jest w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Cooler trafił już do pierwszych sklepów w cenie około 225 złotych. Tajwańczycy udzielają 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: Cooler Master, oprac. własne