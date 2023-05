Tak wygląda pierwszy autorski Radeon RX 7600. To model od Sapphire

Partnerzy AMD są już gotowi do premiery nowych kart graficznych. Jeden z najbardziej cenionych producentów pokazał swojego Radeona RX 7600.

Najnowsza generacja kart graficznych jest z nami już od kilku miesięcy. W przypadku AMD mowa o serii Radeon RX 7000, zaś NVIDIA oferuje rodzinę GeForce RTX 4000. Czerwoni pokazali do tej pory dwa, zaś Zieloni cztery modele. Wszystkie z nich bardzo wydajne, ale niestety również bardzo drogie.

AMD Radeon RX 7600 ma zadebiutować na rynku 25 maja

Już niedługo do sklepów mają jednak trafić tańsze propozycje. Mowa o planowanych na koniec maja kartach AMD Radeon RX 7600 oraz NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, które będą skierowane do zwykłych śmiertelników.

Serwis VideoCardz opublikował zdjęcia pierwszego autorskiego modelu. Sapphire Radeon RX 7600 PULSE to karta graficzna wyposażona w dwuslotowy układ chłodzenia z dwoma wentylatorami. Nie widać tutaj podświetlenia RGB LED, co każe sugerować, że będzie to znowu jeden z tańszych modeli na rynku.

Mowa o rdzeniu AMD Navi 33 korzystającym z architektury RDNA3. Oznacza to 32 jednostki CU, a więc 2048 procesorów strumieniujących. Całość sparowana z 8 GB pamięci GDDR6 na prawdopodobnie 128-bitowej szynie danych. Niestety taktowania GPU i VRAM nadal są tajemnicą. Karta korzysta z interfejsu PCIe 4.0 x8.

Zdjęcia zdradzają, że Radeon RX 7600 od Sapphire wyposażono w tylko jedno złącze zasilające typu 8-pin. Mowa więc o maksymalnym poborze nie większym niż 225 W. Tyle teorii, w praktyce powinno być znacznie mniej. Zwłaszcza gdy mobilny Radeon RX 7600M XT na tym samym rdzeniu nie przekracza 120 W TGP.

AMD Radeon RX 7600 ma trafić na rynek już 25 maja. Sugerowana cena nadal nie została zdradzona. Zakłada się MSRP poniżej 300 dolarów. Jeden z przecieków wspominał nawet o wartości 259 dolarów, chociaż to myślenie życzeniowe. Oczywiście w Polsce będzie drożej, zwłaszcza po uwzględnieniu podatku VAT.

Zobacz: Nadciąga zmierzch HDD. Już niedługo nikt ich nie będzie kupował

Zobacz: Płyty główne mITX i mATX ze zintegrowanym procesorem. Ideał do NAS?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sapphire, VideoCardz, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne