Oto przyszłość pamięci w naszych smartfonach. Jest szybciej, więcej i cieniej

Kilka miesięcy temu zostały opublikowane wytyczne dla pamięci UFS nowej generacji, oznaczonej numerem 4.1. Teraz natomiast SK Hynix, czyli jeden z czołowych producentów układów pamięci na świecie zaprezentował swoje pierwsze rozwiązanie bazujące na tej technologii. Mamy tu poprawę w dosłownie każdym aspekcie. Cała konstrukcja to 321-warstwowy układ TLC NAND. Jeśli chodzi o losowy odczyt, to nowe układy mogą pochwalić się poprawą parametrów o 15% względem poprzedników. Duży skok zrobiono natomiast w kwestii losowego zapisu: tu poprawa sięga aż 40%. Jeśli chodzi o odczyt sekwencyjny, to możemy tu liczyć nawet na 4,3 GB/s.