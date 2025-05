Oto idealny tablet na wakacje: ma LTE i kosztuje tylko 799 zł

W trakcie wyjazdów warto mieć ze sobą coś, co zajmie nas podczas drogi, wieczorem, lub przy niesprzyjającej pogodzie. Ot, żebyśmy mogli coś przeczytać, lub obejrzeć jakiś film. Smartfon w tej roli jest zdecydowanie zbyt mały - zwłaszcza jeśli nie jesteśmy w tym sami. Natomiast laptop zdecydowanie zbyt duży i ciężki. W tej roli idealnie sprawdzi się tablet. Najlepiej taki z LTE , abyśmy mogli korzystać z sieci wszędzie: nawet tam, gdzie nie ma Wi-Fi. Tak się natomiast składa, że LENOVO Tab M11 jest dziś do kupienia w promocji za jedyne 799 zł .

LENOVO Tab M11

Tablet ten oferuje duży, 10,95-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Jego sercem jest układ MediaTek Helio G88, którego wspiera 4 GB RAM. Jest to wartość wciąż wystarczająca z perspektywy 2025 roku, a biorąc pod uwagę cenę urządzenia, to trudno spodziewać się czegoś lepszego. Na plus można także zaliczyć 128 GB miejsca na pliki. Najważniejszą funkcją jest tu natomiast obsługa LTE, która uniezależnia nas od Wi-Fi i traktowania naszego smartfona jako routera. Wszystko to sprawia, że mamy tu do czynienia z najlepszym tabletem w kwocie 799 zł, na jaki możemy trafić na rynku. Zwłaszcza że tu w zestawie dostajemy jeszcze rysik.