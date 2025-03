Oppo Pad 4 Pro z premierą w kwietniu. Będzie wielki i szybki

W praktyce oczywiście Oppo Pad 4 Pro nie będzie rekordowy pod względem rozmiarów – tu w świecie Androida pierwszeństwo należy do Galaxy Tab S10 Ultra z ekranem 14,6 cala. W przypadku nowości Oppo cali będzie nieco mniej – producent ujawnił już, że tablet ma wyświetlacz IPS o przekątnej 13,2 cala, w rozdzielczości 3,4K. Firma podała też jasność wyświetlacza, która ma wynosić 900 nitów. Nie jest to najwyższy poziom luminancji i o ile z powodzeniem sprawdzi się w pomieszczeniach, to już na zewnątrz może brakować paru nitów, podobnie podczas wyświetlania treści HDR.