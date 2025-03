Oppo Pad 4 Pro już w kwietniu. Do nas może trafić jako OnePlus Pad 3

Jak na Weibo podaje Digital Chat Station, już w kwietniu może dojść do premiery tabletu Oppo Pad 4 Pro . Będzie to pierwsze urządzenie tego typu, napędzane układem Snapdragon 8 Elite . Premiera tego modelu zbiegnie się z debiutem flagowego smartfonu Oppo Find X8 Ultra.

Nie wymienił co prawda konkretnych marek i modeli, ale podał, że będą to co najmniej 3 flagowe duże tablety, w tym jeden ze Snapdragonem 8 Elite, jeden z układem Dimensity 9400 (lub 9400+) i co ciekawe – z ekranami LCD IPS, ale też i OLED. Wymieniona została także bateria z ładowaniem 100 W, o pojemności 10 000 mAh, boczny czytnik linii papilarnych oraz czujnik rozpoznawania twarzy ToF, który zapewni większe bezpieczeństwo. Ta zapowiedź pasuje więc do innych doniesień o OnePlus Pad 3.