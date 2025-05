OnePlus Pad 3 taniej o 400 zł. Nowa promocja przed startem sprzedaży

OnePlus Pad 3 wchodzi do sprzedaży 5 czerwca – będzie dostępny na rynkach Europy, w tym w Polsce. By zachęcić do zakupu, producent przygotował promocję OnePlus Pad 3 Bonus Drop , która pozwala obniżyć koszta zakupu.

Promocja trwa do 5 czerwca 2025 roku, do godziny 8:30. Jedna osoba może skorzystać z oferty tylko raz. Liczba dostępnych pakietów jest ograniczona do 5 tys. sztuk i będą one przyznawane według kolejności zgłoszeń.