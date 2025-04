Omnicharge Omni 20+ Pro to powerbank dla profesjonalistów, a dziś jest w świetnej promocji

Omnicharge Omni 20+ Pro to wyjątkowe urządzenie. Powerbank ten oferuje 20 000 mAh pojemności. Jest wyposażony w dwa porty USB-A o mocy 18 W każdy i jeden port USB-C o mocy 60 W. To jednak dopiero początek jego możliwości. Oferuje on także wyjście AC o mocy do 100 W, oraz programowalne wyjście DC o mocy do 100 W. To ostatnie wygląda szczególnie interesująco. Otóż przy zakupie odpowiedniego kabla pozwoli na naładowanie dowolnego laptopa, który nie wspiera ładowania z USB-C, i to bez strat związanych z podłączeniem ładowarki AC. Oczywiście po wcześniejszym zaprogramowaniu parametrów.