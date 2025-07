Odcina Ci fotowoltaikę w słoneczne dni? Ten gadżet rozwiąże Twoje problemy

Magazyn energii

Problem w tym, że to dość drogi element instalacji. Na szczęście jest alternatywa, taka jak EcoFlow DELTA 2 Max. Jest to miniaturowy, mobilny magazyn energii o pojemności 2 kWh z możliwością rozszerzenia do 6 kWh dzięki wymiennym modułom. Można go ładować z gniazdka z mocą 2 kW, co oznacza, że w wersji podstawowej wystarczy godzina na uzupełnienie energii w nim, a przy rozszerzeniu go o moduł dodatkowej baterii energia w nim zostanie uzupełniona w około 3 godziny. Za wariant podstawowy w promocji zapłacicie jedyne 4464 zł. Czy jest jakiś haczyk? Jeden. Cena ta jest dostępna tylko dla użytkowników Allegro Smart!.