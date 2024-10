Lian Li z nowym hitem? Obudowa dla fanów jakości i przewiewności

Mesh z przodu, góry i na bokach oraz cztery fabryczne wentylatory. Czy tak wygląda nowy, tani król przewiewności? Lian Li zdecydowanie wie co robi.

Lian Li jest czołowym tajwańskim producentem obudów komputerowych, który kojarzony jest z segmentem klasy premium dla entuzjastów. To właśnie jeden z ich modeli zapoczątkował modę na "akwaria" w świecie PC. Oprócz tego produkują też konstrukcje dla firm trzecich, w tym fanów formatu SFF - np. DAN Cases.

Lian Li Lancool 207 wyceniono na 389 złotych

Kilka lat temu Tajwańczycy postanowili odświeżyć serię Lancool. Są to obudowy zaprojektowane z myślą o szerokim gronie odbiorców. Tym samym materiały takie jak szczotkowane aluminium zastępowane są przez stal. W zamian dostajemy jednak przystępniejsze ceny. A tak się składa, że pojawił się nowy model.

Lian Li Lancool 207 to obudowa o wymiarach 456 x 219 x 456 milimetrów. Wnętrze przygotowano z myślą o płytach głównych w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; kartach graficznych o długości do 375 milimetrów; wieżowych chłodzeniach procesora o wysokości do 160 milimetrów i klasycznych zasilaczach ATX. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5"/2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do ośmiu wentylatorów - dwa 140-milimetrowe z przodu; dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze; dwa 120-milimetrowe na piwnicy i jeden z tyłu obudowy. Fabrycznie dostajemy dwie większe jednostki z ARGB LED i dwie mniejsze bez. Fani układów chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj maksymalnie radiatory 360-milimetrowe.

Panel I/O znalazł się na górze i jest dość standardowy. W jego ramach dostajemy jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze audio oraz przycisk Power i Reset.

Lian Li Lancool 207 trafi do sprzedaży w listopadzie. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowana cena w Europie to 90 euro, czyli około około 389 złotych

Zobacz: Windows psuje komputery. Microsoft przechodzi do działania

Zobacz: Western Digital kończy z SSD? Producent wprowadza duże zmiany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lian Li

Źródło tekstu: oprac. własne