ENERMAXK8, czyli elegancki Mid Tower w ludzkiej cenie

Jeśli chcesz chwalić się podzespołami komputerowymi oraz lubisz podświetlenie ARGB LED to Enermax ma coś dla Ciebie. Mowa o najnowszej tajwańskiej obudowie.

O ile jeszcze 20 lat temu wszystkie obudowy komputerowe wyglądały niemal identycznie, tak w obecnych czasach zdecydowanie jest w czym wybierać. Dostępne są różne rozmiary, kształty i kolory. Znaleźć coś dla siebie powinni zarówno fani klasycznej stylistyki, jak i odważniejszych designów.

ENERMAXK8 to solidna propozycja z średniego segmentu

Znany tajwański producent, firma Enermax, przygotował model ENERMAXK8. Tajwańczycy określają go mianem "eleganckiego", głównie za sprawą prostych linii, sporej ilości szkła oraz fabrycznego ARGB LED.

ENERMAXK8 to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 467 x 220 x 491 mm, którą wykonano ze stali o grubości 0,7 mm i hartowanego szkła o grubości 4 mm. W środku zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 170 mm, karty graficzne o długości do 390 mm i zasilacze ATX. Dla nośników danych przewidziano tylko dwa miejsca typu 3,5/2,5".

W przypadku chłodzenia możemy zamontować tutaj do siedmiu wentylatorów - trzy 140-/120-milimetrowe na przodzie; dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze oraz jeden mniejszy z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy jednostki 120-milimetrowe z podświetleniem ARGB LED. W przypadku układów chłodzenia cieczą mowa maksymalnie o radiatorach 360-milimetrowych (front).

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości jedno USB 3.2 Gen 1 typu A i USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa złącza audio, przycisk Power i Reset/RGB LED oraz diody sygnalizujące pracę komputera.

ENERMAXK8 trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach, do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Producent nie zdradził sugerowanych cen, ale należy zakładać około 399 - 449 złotych.

Źródło zdjęć: ENERMAX

Źródło tekstu: oprac. własne