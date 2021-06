Będzie więcej kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3060

NVIDIA podobno zwiększa produkcję układów graficznych, wykorzystywanych w modelu GeForce RTX 3060. Czy to oznacza więcej GPU w sklepach i niższe ceny?

W końcu pojawiło się światełko w długim tunelu o nazwie "drogie karty graficzne". Chiny, które można określić mianem światowej stolicy górników, zakazały kopania kryptowalut. Dodatkowo Bitcoin, Ethereum czy Dogecoin mocną tracą na wartości. Wszystko to przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na karty graficzne ze strony górników, a tym samym większą dostępność i niższe ceny. Poszczególne modele są tańsze o mniej więcej 20-30 procent. Teraz docierają do nas kolejne, pozytywne informacje, z których wynika, że NVIDIA zamierza zwiększyć produkcję.

NVIDIA zwiększa produkcję RTX 3060

Nie jest tajemnicą, że niemal od zawsze to seria kart graficznych GeForce "60" cieszy się największą popularnością wśród graczy. Widać to między innymi po statystykach Steama, gdzie najpopularniejsze GPU to cały czas GeForce GTX 1060, a wysokie miejsca zajmują też RTX 2060 oraz GTX 1660 Ti i GTX 1660 Super. Nie ma w tym nic zaskakującego, to modele o dobrym stosunku jakości do ceny, które pozwalają na komfortową grę w rozdzielczości Full HD, czyli tej wciąż najpopularniejszej. Nic dziwnego, że NVIDIA zamierza zwiększyć produkcję właśnie modelu GeForce RTX 3060.

GeForce RTX 3060 to w tym momencie jedna z tych kart graficznych, którą szczególnie trudno kupić. Wszystko dlatego, że cieszy się ogromną popularnością. Przy normalnej cenie na poziomie 329 dolarów to jeden z najlepszych wyborów dla osób, które nie chcą wydawać majątku na GPU. Cały problem polega na tym, że NVIDIA poinformowała dostawców, aby priorytetowo traktowali zamówienia z chińskich kafejek internetowych. Dlatego większość modeli trafi prawdopodobnie właśnie do nich. Pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej część zasili tradycyjne sklepy, co przełoży się na niższe ceny.

