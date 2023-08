NVIDIA nie ma powodów do obaw. Gracze schodzą na dalszy plan

NVIDIA opublikowała najnowsze wyniki finansowe za ostatni kwartał. Te są rewelacyjnie i przekroczyły oczekiwania firmy.

NVIDIA absolutnie nie ma powodów do obaw. Chociaż karty graficzne dla graczy nie sprzedają się najlepiej, to firma z nawiązką nadrabia w innych segmentach. Potwierdzają to najnowsze wyniki finansowe.

NVIDIA z rewelacyjnymi wynikami

NVIDIA opublikowała wyniki za drugi kwartał fiskalny, który kalendarzowo kończył się w lipcu. Przychody firmy wzrosły rok do roku aż o 101 proc. i wyniosły 13,5 mld dolarów. To nawet więcej niż szacunki, które zakładały przychód na poziomie 11 mld dolarów.

To zasługa przede wszystkim sprzedaży układów graficznych do centrów danych. W tej kategorii mieszczą się też specjalne konstrukcje do obsługi sztucznej inteligencji. Same one przyniosły przychód na poziomie 10,3 mld dolarów, co stanowi wzrost o 171 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Tak wysokie przychody przełożyły się na bardzo duże zyski. Te z kolei wzrosły aż o 843 proc. i wyniosły 6,1 mld dolarów. Znowu to zasługa układów do AI, na których NVIDIA ma ogromną marżę.

Jeśli chodzi o segment gamingowy, to ten odpowiada za 2,49 mld dolarów przychodów, co stanowi wzrost o 11 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i 22 proc. rok do roku.

To tylko pokazuje, jak rozwój sztucznej inteligencji przynosi Zielonym dużo więcej kasy. Tym samym doniesienia o przeniesieniu części produkcji wcale nie wydają się wyssane z palca, tym bardziej że NVIDIA przewiduje rosnące zapotrzebowanie na układy do AI najbliższych kwartałach.

