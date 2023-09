NVIDIA sprzedaje te układy w tonach. Dosłownie

Analitycy oszacowali, jak wiele układów Hopper H100 sprzedała NVIDIA w jednym kwartale. Chodzi o setki ton!

W niedawnym raporcie finansowym za drugi kwartał 2024 roku (fiskalnego, a nie kalendarzowego) NVIDIA pochwaliła się, że sprzedała układów Hopper H100 o wartości 10,3 mld dolarów. Potocznie moglibyśmy powiedzieć, że sprzedają się one w tonach. Rzecz w tym, że ktoś to dokładnie policzył.

NVIDIA sprzedaje GPU w tonach

Firma analityczna Omdia obliczyła, że w takim wypadku jednym kwartale NVIDIA sprzedała około 900 ton specjalistycznych układów Hopper H100. Są to potężne jednostki dedykowane do centrów danych. Aktualnie cieszą się one ogromną popularnością ze względu na rosnące zapotrzebowanie na obsługę model językowych oraz sztucznej inteligencji.

Jak udało się to obliczyć? Zdaniem analityków jeden układ Hopper H100 ma masę około 3 kg. Biorąc pod uwagę kwotę 10,3 mld dolarów, możemy domniemywać, że NVIDIA sprzedała ich około 300 tys. To w sumie daje wspominane 900 ton. Firma przewiduje, że w kolejnych miesiącach zapotrzebowanie na układy H100 będzie równie wysokie, więc w całym roku może to być nawet 3600 ton sprzedanych GPU.

Co jeszcze waży 900 ton? Między innymi ponad 181,8 tys. konsol PlayStation 5 lub 4,5 samolotów typu Boeing 747s.

