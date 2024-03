Takie pamięci trafią do nowych kart graficznych GeForce RTX 50

Kolejne plotki zdradzają prawdopodobną specyfikację kart graficznych z serii GeForce RTX 50 Blackwell.

Wysyp plotek na temat kart graficznych GeForce RTX 50 nie powinien nikogo dziwić. Pierwszy model, zapewne RTX 5090, powinien trafić na sklepowe półki albo pod koniec 2024 roku, albo na początku 2025. W ciągu tych kilku miesięcy jeszcze wielokrotnie będziemy słyszeć wiele pogłosek na temat serii Blackwell. Najnowsze zdradzają prawdopodobną konfigurację pamięci VRAM.

Specyfikacja GeForce RTX 50 Blackwell

Kilka dni temu informowaliśmy, że szyna pamięci VRAM w kartach graficznych GeForce RTX 50 nie ma się różnić od analogicznych modeli z serii RTX 40. Tym samym najwydajniejszy model miałby korzystać z 384-bitowego interfejsu. Rzecz w tym, że najnowsze plotki częściowo temu przeczą.

Źródłem poprzedniej informacji był znany w branży @kopite7kimi. Co ciekawe, teraz on sam zaprzeczył wcześniejszym plotkom. Aktualnie twierdzi on, że w przypadku układu GB202, który trafi prawdopodobnie do modelu RTX 5090, jednak możemy liczyć na 512-bitową szynę pamięci. Ta jednak trafi tylko do tego modelu (przynajmniej na początku), a pozostałe będą miały identyczną specyfikację, jak ich poprzednicy z serii RTX 40.

Poza tym karty GeForce RTX 50 Blackwell mają korzystać z pamięci GDDR7 28 Gbps (wcześniej mówiono nawet o 32 Gbps). Przy 512-bitowej magistrali oznaczałoby to przepustowość aż 1792 GB/s, czyli prawie 80 proc. większą niż w modelu RTX 4090, który ma 1008 GB/s. Z kolei przy 384-bitowym interfejsie daje to 1344 GB/s. Poza tym szersza szyna pozwoli na zastosowanie aż 32 GB VRAM, a nie tylko 24 GB, ale nie wiadomo, czy NVIDIA zdecyduje się na taki krok.

Zobacz: Procesory Intela może i będą okrojone, ale i tak dużo lepsze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz