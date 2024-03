Jedno w kartach graficznych GeForce RTX 50 się nie zmieni

Pod koniec tego roku lub na początku 2025 do sprzedaży mają trafić pierwsze modele kart graficznych GeForce RTX 50. Seria Blackwell ma przynieść wiele usprawnień i charakteryzować się dużym skokiem wydajności, ale jedna rzecz pozostanie w nich bez zmian. Chodzi o interfejs pamięci.

Informacje na ten temat podał na Twitterze @kopite7kimi, który jest doskonale znany w branży i jest źródłem wielu plotek. Bardzo często jego wieści mają później pokrycie w rzeczywistości, więc chociaż to tylko pogłoska, to można ją traktować jako bardzo prawdopodobną.

Jego zdaniem karty graficzne GeForce RTX 50 będą korzystać z podobnej konfiguracji interfejsu pamięci, co modele RTX 40. Oznacza to, że marzenia o 512-bitowej magistrali w przypadku najmocniejszych wariantów prawdopodobnie możemy odłożyć w czasie. Jeśli nic pod tym względem się nie zmieni, to GeForce RTX 4090 z układem GB202 nadal będzie korzystał z 384-bitowego interfejsu.

Although I still have fantasies about 512 bit, the memory interface configuration of GB20x is not much different from that of AD10x.