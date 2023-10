NVIDIA szaleje. Będzie nowy, wydajny GeForce RTX 40

NVIDIA najwyraźniej nie pokazała jeszcze wszystkiego jeśli chodzi o karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Według najnowszych plotek na początku 2024 roku portfolio zostanie powiększone o jeszcze jeden model. Mowa o GeForce RTX 4080 Ti lub Super.

Plotki pochodzi od użytkownika X (dawny Twitter) o pseudonimie MEGAsizeGPU. Jest on doskonale znany w branży i ma na swoim koncie wiele podobnych informacji, które z czasem znajdywały potwierdzenie w rzeczywistości. Według jego wiedzy na początku przyszłego roku do sprzedaży ma trafić ulepszona wersja modelu GeForce RTX 4080. Może ona otrzymać oznaczenie Ti lub Super.

Karta ma bazować na układzie AD102, który ma oferować trochę lepszą wydajność niż standardowy GeForce RTX 4080. TGP tego modelu ma wynosi poniżej 450 W (prawdopodobnie 380-420 W). Możliwe jest też ulepszenie pod kątem pamięci VRAM i zaoferowanie 20 GB na 320-bitowej szynie danych. Konstrukcja ma wypełnić dość dużą lukę wydajnościową między RTX 4090 a RTX 4080.

There will be a 4080S(maybe Ti) in early 2024.

Based on AD102, TGP below 450W, same price range as 4080