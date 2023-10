Nowa technika AMD teraz także w starszych kartach graficznych

Niedawno zadebiutowała technika AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Ta ma być pewnego rodzaju konkurencją dla Frame Generation w kartach NVIDII. Początkowo była ona ograniczona tylko do modeli z serii Radeon RX 7000, ale już działa też na starszych kartach Czerwonych.

W tym miejscu możecie się zastanawiać, czym jest Fluid Motion Frames? Jest to technika, która generuje dodatkowe klatki. W teorii może to robić w każdej grze na DirectX 11 lub 12. Ale jest też przecież generowanie klatek w ramach FSR 3. Gdzie różnica? FMF może działać bez aktywacji FSR 3 i nie wymaga specjalnej implementacji w samej grze, a przynajmniej na papierze.

We listened to your feedback and are excited to bring AMD Fluid Motion Frames support to Radeon RX 6000 Series with the latest update to the AMD Software: Adrenalin Edition Preview Driver. Available now!



