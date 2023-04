Karty GeForce RTX 4070 sprzedawane są poniżej cen rekomendowanych

Zaledwie kilka dni po premierze niektóre karty graficzne GeForce RTX 4070 doczekały się obniżki i sprzedawane są poniżej ceny rekomendowanej.

W czwartek 13 kwietnia zadebiutowały karty graficzne GeForce RTX 4070. W sklepach dostępnych jest wiele modeli zarówno referencyjnych, jak i fabrycznie podkręconych. Jednak część z nich, co zaskakujące, sprzedawana jest nawet poniżej cen rekomendowanych.

Cena GeForce RTX 4070

Rekomendowana cena modeli GeForce RTX 4070 to 599 dolarów. W Polsce przekłada się to na kwotę 3199 zł, co mniej więcej odpowiada aktualnemu kursowi amerykańskiej waluty (po dodaniu podatku VAT). Jednak już 2 dni po premierze znaleźć możemy modele, które oferowane są w jeszcze niższych cenach.

W Polsce nie ma wiele takich modeli, ale też da się na takie trafić. To między innymi model Palit GeForce RTX 4070 Dual w cenie 3099 zł, Inno3D GeForce RTX 4070 Twin X2 za 3099 zł, czy też Gainward GeForce RTX 40780 Ghost, który co prawda już nie jest dostępny, ale jeszcze wczoraj (14 kwietnia) dało się go kupić za jedyne 2999 zł. To dość niecodzienna sytuacja zaledwie 2 dni po premierze nowego modelu.

Jeszcze bardziej widoczne jest to w Stanach Zjednoczonych. Tam co prawda większość modeli oferowana jest za 599 dolarów, ale często są to karty fabrycznie podkręcone, które w dniu premiery kosztowały 609 lub 629 dolarów i nagle zostały przecenione. Oczywiście nie brakuje też tych najlepszych i dużo droższych konstrukcji, ale nie zmienia to faktu, że część RTX-ów 4070 z dnia na dzień nagle potaniało.

Czym to jest spowodowane? Tego nie wiemy. Niektórzy sugerują, że karty nie sprzedają się najlepiej, ale to raczej trudne do stwierdzenia zaledwie 2 dni po premierze. Dlatego byłby daleki od podobnych wniosków. W Polsce znaczenie może mieć też spadający kurs dolara, który w miesiąc stracił około 20 groszy, ale nadal nie tłumaczy to przecen w USA. Nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się z trochę tańszych modeli, które przecież i tak do tanich nie należą.

