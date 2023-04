Partnerzy NVIDII zdradzają plany firmy na najbliższe tygodnie

Jeśli czekałeś na mocne obniżki cen serii GeForce RTX 4000 to nie mamy dobrych wieści. NVIDIA jest zadowolona ze sprzedaży i nie planuje zwiększać produkcji.

Seria kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, znana również jako Ada Lovelace, debiutowała na rynku w październiku ubiegłego roku. To wtedy do sklepów trafił flagowy model GeForce RTX 4090. Zaś dosłownie w ostatnich dniach dostaliśmy przedstawiciela średniego segmentu, czyli GeForce RTX 4070.

NVIDIA chce wyprzedać karty graficzne GeForce RTX 3000

Dostępność nowych kart graficznych od Zielonych jest dobra. W sklepach można wybierać w autorskich modelach od firm trzecich. Cenowo również wygląda to dobrze bo mowa nawet o wartościach poniżej MSRP.

Wygląda na to, że NVIDIA jest zadowolona z tego jak sprzedaje się seria GeForce RTX 4000. Jak donosi tajwańska redakcja DigiTimes partnerzy Zielonych zajmujący się OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) nie otrzymali żadnych nowych instrukcji dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia produkcji.

Przypuszcza się, że NVIDIA chce w ten sposób opróżnić magazyny z zalegających modeli poprzedniej generacji. Zarówno w sklepach, jak i u partnerów pokroju MSI, ASUS, GIGABYTE i inni nadal jest bardzo dużo kart graficznych GeForce RTX 3000 (Ampere). Jest to efekt załamania się rynku kryptowalut.

Chociaż NVIDIA dominuje na rynku kart graficznych, zwłaszcza wśród graczy (82,6% udziałów) to zainteresowanie najnowszymi modelami jest przeciętne. Co prawda sprzedają się one, ale zarówno konsumenci, jak i recenzenci mocną narzekają na wysokie ceny. Widać wyraźne podwyżki względem poprzednich premier.

