Premiera GeForce RTX 4070 coraz bliżej. Poznaliśmy prawdopodobną datę

Poznaliśmy prawdopodobną datę premiery karty graficznej GeForce RTX 4070. Ta jest już blisko, chociaż chwilę jeszcze musimy poczekać.

NVIDIA do tej pory nie ujawniła oficjalnej daty premiery karty graficznej GeForce RTX 4070, chociaż wiemy, że taka powstaje. Po RTX 4090, 4080 oraz 4070 Ti powinien być to kolejny model, który trafi do sklepów. Najnowsze plotki sugerują, kiedy powinno to nastąpić.

Data premiery GeForce RTX 4070

NVIDIA podobno poinformowała już swoich partnerów, czyli Asusa, MSI czy Gigabyte'a, że premiera modelu GeForce RTX 4070 planowana jest na kwiecień tego roku, bez wskazania na konkretny dzień miesiąca. Należy jednak zaznaczyć, że to wczesna informacja, która może jeszcze ulec zmianie. Zieloni wielokrotnie zmieniali pierwotne daty premiery na inne, czasami późniejsze, a czasami nawet wcześniejsze.

Jednak możemy być pewni, że premiera jest już coraz bliżej. W różnej maści bazach pojawia się coraz więcej modeli GeForce RTX 4070. Specyfikacja to prawdopodobnie 5888 jednostek CUDA, 12 GB pamięci GDDR6X oraz TDP na poziomie 200 W. W tym miesiącu ma ruszyć masowa produkcja układów do budowy kart, więc kwietniowa premiera wydaje się bardzo prawdopodobna. Jeśli chodzi o cenę, to poprzednik, czyli RTX 3070 kosztował na premierę 499 dolarów, ale NVIDIA przyzwyczaiła nas w tej generacji to dużych podwyżek.

Zobacz: Tak wyglądają układy NVIDIA GeForce RTX 4070, RTX 4060 i RTX 4050

Zobacz: Intel zrobi lepsze procesory, ale nie dla Polaków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz