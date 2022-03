GeForce RTX 40 - zaskakujące informacje o nowych kartach NVIDII

Za kilka miesięcy zadebiutują karty graficzne GeForce RTX 40 z architekturą Lovelace. Nowe modele mają przed nami coraz mniej tajemnic. Kilka plotek na ich temat jest zaskakujących.

Nie jest tajemnicą, że jeszcze w tym roku NVIDIA zaprezentuje nową generację kart graficznych z architekturą Lovelace od brytyjskiej matematyczki Ady Lovelace. Modele z serii GeForce RTX 40 mają zadebiutować w trzecim kwartale 2022 roku. Co już wiemy na ich temat?

NVIDIA GeForce RTX 40 - co wiemy o nowych GPU?

Ciekawe i bogate informacje na temat nowych kart graficznych podał znany YouTuber z kanału Moore's Law is Dead. W ostatnim czasie ujawnił on wiele informacji, które z czasem okazały się prawdą, więc stał się dobrym źródłem plotek i pogłosek.

W pierwszej kolejności odniósł się on do informacji na temat spodziewanego zużycia energii przez karty RTX 40. Najmocniejsze modele prawdopodobnie będą miały dużo większe zapotrzebowanie na prąd. Jednak plotki o nawet 850 W są jego zdaniem nieprawdziwe. Według jego wiedzy najwydajniejsze GPU będzie miało TGP na poziomie 500-600 W.

Z tego też powodu NVIDIA, przynajmniej w modelach z serii Founder's Edition, wykorzysta nowe złącze PCIe 5, które samo jest w stanie dostarczyć do 600 W energii. Na szczęście na rynku nie brakuje już zasilaczy, które obsługują nowy standard, chociaż dla wielu wymiana grafiki będzie oznaczała też wymianę zasilacza.

GeForce RTX 40 z nowymi pamięciami?

Zaskakujące są informacje na temat pamięci, z jakich mają korzystać nowe karty graficzne. NVIDIA zamierza podobno porzucić kości GDDR6/GDDR6X na rzecz nowszych i szybszych modułów GDDR7. To jednak nie miałoby nastąpić od razu. W pierwszej kolejności Zieloni mają wprowadzić do sprzedaży konstrukcje ze starszymi pamięciami, a dopiero odświeżone modele z serii Super wykorzystają GDDR7.

Jeśli chodzi o szybkość takich pamięci, to mowa nawet o 32 Gbps. To oznaczałoby przepustowość aż 1 TB/s przy 256-bitowej szynie oraz 1,5 TB/s przy 384-bitowej magistrali. Gdyby NVIDIA zdecydowała się na 512-bitową szynę, to transfer rośnie aż do 2 TB/s.

Jeśli chodzi o konkretne układy, to NVIDIA ma w tym momencie szykować pięć podstawowych GPU:

AD102 - GeForce RTX 4090

- GeForce RTX 4090 AD103 - GeForce RTX 4070

- GeForce RTX 4070 AD104 - GeForce RTX 4060

- GeForce RTX 4060 AD106 - GeForce RTX 4050 Ti

- GeForce RTX 4050 Ti AD107 - GeForce RTX 4050

Ciekawie wyglądają plotki na temat wydajności poszczególnych modeli, bowiem GeForce RTX 4050 ma być porównywalny do RTX 3060, a RTX 4050 Ti osiągać wydajność na poziomie RTX 2080 Ti. Z kolei model GeForce RTX 4070 ma oferować mniej więcej to samo, co dzisiaj RTX 3090. Jeśli to prawda, to Zieloni szykują duży skok wydajności.

Premiera nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 powinna odbyć się w trzecim kwartale 2022 roku.

