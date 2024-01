Tyle mają kosztować karty GeForce RTX 40 Super. Wygląda to dobrze

Za kilka dni NVIDIA powinna oficjalnie zaprezentować karty graficzne GeForce RTX 40 Super. Jednak już dzisiaj poznaliśmy ich prawdopodobne ceny i wygląda to bardzo dobrze.

Dokładnie 8 stycznia, na targach CES 2024 w Las Vegas, NVIDIA ma oficjalnie zaprezentować nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 40 Super. Jednak już dzisiaj poznaliśmy ich prawdopodobne ceny i jeśli przeciek jest prawdziwy, to gracze powinni być zadowoleni.

Ceny kart graficznych RTX 40 Super

Za wyciek odpowiada doskonale znany w branży kanał Moore's Law is Dead, który ma na swoim koncie wiele podobnych plotek. Nie zawsze znajdują one potwierdzenie w rzeczywistości, ale często tak jest, więc i tym razem można wierzyć, że ceny są prawdziwe.

Według Moore's Law is Dead ceny kart GeForce RTX 40 Super prezentują się następująco:

GeForce RTX 4080 Super — 999 dolarów

GeForce RTX 4070 Ti Super — 799 dolarów

GeForce RTX 4070 Super — 599 dolarów

Oznaczałoby to, że wszystkie trzy modele wchodzą w miejsce standardowych wersji bez "Super" w nazwie. Jedno ze źródeł twierdzi wręcz, że RTX 4080 i RTX 4070 Ti przestaną być produkowane i zakończą swój żywot (EOL — end of life). Wyjątek stanowi zwykły RTX 4070, którego cena ma być obniżona do 549 dolarów.

Jeśli powyższe ceny są prawdziwe, to wyglądają one bardzo obiecująco. Wiele zależy jeszcze od wydajności poszczególnych modeli, ale tu raczej nie ma powodów do obaw. Na przykład RTX 4070 Super ma być zbliżony możliwościami do RTX 4070 Ti, ale w cenie RTX 4070.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead