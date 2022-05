Karty GeForce RTX 40 mają zadebiutować dużo szybciej. Kiedy?

W tym roku na sklepowe półki trafi nowa generacja kart graficznych, czyli NVIDIA GeForce RTX 40. Według najnowszych plotek nastąpi to dużo wcześniej, niż do tej pory sądziliśmy.

Od dawna wiemy, że końcówka tego roku pełna będzie gorących premier na rynku hardware'owym. Do sprzedaży trafi nowa generacja procesorów AMD Ryzen oraz Intel Core, a także nowe karty graficzne AMD Radeon i NVIDIA GeForce. W przypadku tych ostatnich możemy być tego momentu bliżej, niż nam się wydaje.

Kiedy premiera nowych kart graficznych NVIDIA GeForce?

Do tej pory wszystkie plotki i doniesienia sugerowały, że premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 z architekturą Lovelace nastąpi prawdopodobnie w czwartym kwartale tego roku lub pod koniec trzeciego. Najnowsze informacje od znanego w branży @kopite7kimi przełamują ten trend. Według niego premiera nastąpi wcześniej.

Zdaniem informatora karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 (Lovelace) trafią do sprzedaży już na początku trzeciego kwartału. Oznaczałoby to premierę w lipcu tego roku, czyli zaledwie za 2 miesiące. Tak wczesnej premiery do tej pory się nie spodziewaliśmy. Jeśli informacje rzeczywiście się potwierdzą, to na 99% w pierwszej kolejności na sklepowych półkach zagoszczą modele z najwyższej półki, czyli GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz ewentualnie RTX 4070. Dopiero później NVIDIA zaprezentuje konstrukcje ze średniej i niskiej półki.

Chociaż @kopite7kimi już wielokrotnie udowodnił, że jest wiarygodnym informatorem i jego doniesienia się potwierdzały, to nadal są to tylko plotki i tak też należy je traktować. Więcej powinniśmy dowiedzieć się w przeciągu dwóch najbliższych tygodni, ponieważ pod koniec maja odbywają się targi Computex 2022. To właśnie na nich NVIDIA może oficjalnie pokazać nowe grafiki.

