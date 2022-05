Uwolniono potwora! GeForce RTX 3090 Ti z odblokowaną mocą do 890 W

Standardowy GeForce RTX 3090 Ti ma ograniczenie mocy ustawione na 450 W. Wystarczy jednak przerobiony BIOS, aby uwolnić prawdziwego potwora. W teorii karta może dobić nawet do 890 W!

Standardowo GeForce RTX 3090 Ti na ustawione ograniczenie mocy na poziomie 450 W. Niektórzy uważali, że to i tak za dużo, ale trzeba pamiętać, że kolejna generacja kart NVIDII ma dobić nawet do 600 W. Tymczasem jeden z modderów przerobił BIOS RTX-a 3090 Ti, uwalniając pełnię jego możliwości.

GeForce RTX 3090 Ti odblokowany do 890 W

MegaSizeGPU opublikował na Twitterze zrzut ekranu z programu GPU-Z, w którym widać, że przerobiony BIOS pozwolił na odblokowanie mocy RTX-a 3090 Ti aż do 890 W. Nie oznacza to jednak, że tyle karta rzeczywiście osiągnie. Jest to potencjalne maksimum, ale w rzeczywistości wyniki są niższe.

Unlock 3090Ti power limit to 890W! pic.twitter.com/6VtyEF184I — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) May 5, 2022

Przede wszystkim do osiągnięcia pełni mocy potrzebne są specjalne wersje karty graficznej, np. modele Galax HOF lub EVGA Kingpin, bowiem obie wyposażone są w aż dwie 16-pinowe wtyczki zasilania. Pozostałe karty będą ograniczane właśnie przez zasilacz. Dla przykładu model EVGA FTW3 osiąga z przerobionym BIOS-em 614 W, a Asus TUF 615 W.

Przerobiony XOC BIOS autorstwa MegaSizeGPU możecie pobrać z Internetu. Pamiętajcie jednak, że wszelkich zmian dokonujecie na własną odpowiedzialność. Taka zmiana może potencjalnie uszkodzić kartę graficzną i zapewnie łamie warunki gwarancji.

Źródło zdjęć: DMegias / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz