Czas zaktualizować sterowniki do kart graficznych NVIDIA GeForce

NVIDIA wydała nową wersję sterowników GeForce Game Ready do kart graficznych. Te są zoptymalizowane pod grę Marvel's Guardians of the Galaxy.

Chyba każdy posiadacz komputera zdaje sobie sprawę, że aktualizowanie sterowników jest niezwykle ważne. Szczególnie w przypadku kart graficznych nowe wersje są wydawane często i systematycznie, aby grafiki możliwie najlepiej radziły sobie ze świeżymi grami. NVIDIA właśnie wydała najnowszą wersję sterowników GeForce Game Ready, które są między innymi zoptymalizowane pod kątem Marvel's Guardians of the Galaxy.

Nowe sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready

Nowe sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready zostały zoptymalizowane pod grę Marvel's Guardians of the Galaxy. Zdaniem Zielonych ich GPU pozwalają nawet na rozgrywkę w rozdzielczości 8K z HDR. Warto wspomnieć też, że gra Eidos Montreal obsługuje Ray Tracing oraz technikę NVIDIA DLSS, która pozwala znacząco poprawić płynność rozgrywki bez zauważalnego wpływu na jakość obrazu. Dodatkowo posiadacze kart GeForce otrzymają strój Eleganckiego Star Lorda do odebrania dzięki programowi GeForce Rewards.

To jednak nie wszystko, co wprowadzają nowe sterowniki GeForce Game Ready. Lista zmian oraz nowości jest długa i prezentuje się następująco:

Usprawnienia dla gier:

Age of Empires IV

Battlefield 2042 (wczesny dostęp)

Call of Duty: Vanguard

Chivalry 2

DOOM Eternal

The Elder Scrolls Online

Forza Horizon 5

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Jurassic World Evolution 2

Riders Republic

Optymalne ustawienia w aplikacji GeForce Experience dla gier:

Crysis 2 Remastered Crysis 3 Remastered Gas Station Simulator Marvel's Guardians of the Galaxy Qian Nv You Hun Sword and Fairy 7

Wsparcie dla 6 kolejnych wyświetlaczy kompatybilnych z techniką G-SYNC:

AOC 24G2W1G4

AOC AG274QS3R1B+

ASUS ROG XG27AQM

ASUS VG32AQ1LA

ASUS XG249CM

MSI MPG321QRF-QD

Nowe sterowniki są już dostępne na oficjalnej stronie NVIDII. Możecie je też pobrać za pomocą aplikacji GeForce Experience.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA