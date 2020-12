Nvidia Ada Lovelace - pierwsze przecieki o potężnym procesorze graficznym

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat nowej architektury procesorów graficznych firmy Nvidia - Ada Lovelace, czyli inaczej Nvidia ADA. Zapowiada się naprawdę mocna rzecz!

Kim była Ada Lovelace? Postać to niezwykle ciekawa, a można przeczytać o niej choćby na Wikipedii, do czego zachęcam. Nazwana na jej cześć architektura jest tajemnicą strzeżoną przez producenta, ale od czego wycieki? GPU ma być wykonane w procesie technologicznym 5 nm, będzie wyposażone w 12 GPC (Graphics Processing Clusters), 72 Texture Processing Clusters (TPC) oraz 144 Streaming Multiprocessors (SM). Dla porównania - architektura Ampere to 7 GPC, 42 TPC i 84 SM. Procesor ma mieć także ogromną liczbę CUDA - 18432, czyli niemal 8 tys. więcej od Ampere.

Teoretycznie liczba TFLOP-sów wynosi 64,5. W procesorze znajdzie się pamięć cache typu L2 i ma być znacznie większa niż obecne 6 MB architektur Ampere i Turing. To oczywiście wpłynie na szybkość przetwarzania danych. Podsumowując jednym zdaniem - szykuje się naprawdę mocna, technologiczna rzecz, która może wyznaczyć wkrótce nowe standardy na rynku. Spodziewamy się realizacji w 2021 roku.

