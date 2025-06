Nubia Pad Pro – mocarz z ekranem 10,9” coraz bliżej Polski

Firma Nubia zapowiada wprowadzenie do Europy tabletu Nubia Pad Pro, który wcześniej zadebiutował w Chinach pod nazwą Nubia Tablet Pro . Wszystko wskazuje na to, że różnice między wersjami nie są duże.

Urządzenie jest już widoczne na europejskiej stronie marki , z licznikiem zapowiadającym początek przedsprzedaży, do której dojdzie już 1 2 czerwca . Pierwsze egzemplarze trafią do klientów 24 czerwca . Dla osób, które zdecydują się na zakup w przedsprzedaży, producent przygotował specjalną ofertę – rabat w wysokości 20 euro oraz gratisowe etui ochronne o wartości 34 euro. Oficjalna cena tabletu na rynek europejski nie została jeszcze ujawniona.

Na razie nie wiadomo, czy urządzenie trafi oficjalnie do Polski, ale europejski debiut z pewnością zwiększa na to szanse. Polski oddział ZTE i Nubia zapowiada spotkanie prasowe na 25 czerwca i choć szczegóły nie są jeszcze znane, prawdopodobnie będzie się to wiązało z debiutem modelu Nubia Pad Pro na naszym rynku.