Zapomnij o x86 czy ARM. Przyszłością jest co innego

To szansa dla Chin, ale zagrożenie dla USA

Rozwijając procesory RISC-V, chińskie firmy stają jednak przed dużym wyzwaniem w postaci tworzenia odpowiedniego środowiska programistycznego. W przeciwieństwie do x86 i ARM, RISC-V wciąż dysponuje dość ograniczoną bazą oprogramowania. Jeszcze trudniejsze może okazać się opracowanie zestawu narzędzi do zastosowań AI (podobnego do CUDA od NVIDII), co wymagałoby wielu lat R&D.