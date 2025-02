Nothing Phone (3a) Pro: pierwszy unboxing. Przeprowadził go humanoidalny robot

Zbliża się premiera smartfonów Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro — dojdzie do niej 4 marca. Kilka dni temu do sieci wyciekły rendery nowych modeli, w pełni ujawniające odważną stylistykę telefonów, więc producent postanowił pójść za ciosem i sam zdradził kolejne szczegóły.

Producent zdecydował się podejść do sprawy w nietypowy sposób – smartfon Nothing został rozpakowany z pomocą NEO Gamma, humanoidalnego robota zaprojektowanego przez Norweską firmę 1x.

Telefony z serii Nothing Phone (3a) przyciągają wzrok typową dla marki, ale wciąż nieoczywistą na rynku stylistyką tylnej części obudowy, która wygląda trochę tak, jakby telefon pozbawiony był tylnego panelu i ujawniał swe wnętrze. To celowy zabieg.

Nothing Phone (3a) Pro został też szczegółowo pokazany na dłuższym filmie wideo, z udziałem dyrektora ds. projektowania Adama Batesa, który spotkał się z zespołem Nothing. Producent wyjaśnia, jak przebiegał proces projektowania i co dostarczyło inspiracji do stworzenia serii Phone (3a).