Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro już bez tajemnic

Za niecałe dwa tygodnie, 4 marca, odbędzie się premiera nowych smartfonów Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro. To modele średniej klasy, ale o dość obiecującej specyfikacji, która może przyciągnąć nowych użytkowników i zjednać marce fanów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Producent od kilku dni podsuwa informacje na temat tych urządzeń, chwaląc się na przykład możliwościami aparatów. Dzięki temu poznaliśmy już, jak telefony wyglądają w zbliżeniu, jednak dopiero teraz, za sprawą Android Headlines, do sieci wyciekł pełen zestaw renderów, przedstawiających obydwa telefony.

Z grafik wynika, że obydwa modele zachowują odważną stylistykę znaną z poprzednich modeli z wykorzystaniem ledowego podświetlenia Glyph i elementów stylizowanych na prześwitujące, wewnętrzne komponenty.

Choć sylwetki i zdobienia obudowy obydwu telefonów są podobne, to diametralną różnicę dostrzeżemy w wewnętrznych częściach okrągłych modułów aparatów. Nothing Phone (3a) ma trzy obiektywy umieszczone w jednej linii, a ponad nimi lampę LED. Trochę przypomina to estetykę znaną z telefonów Google Pixel, a cała obudowa bardzo mocno kojarzy się z poprzednikiem, Nothing Phone (2a).

Projektując model Nothing Phone (3a) Pro producent już bardziej zaszalał – trzy obiektywy i lampa LED zostały nieregularnie rozrzucone, a całość wygląda dość specyficznie. W sieci już pojawiają się skrajne komentarze – niektórzy uważają, że to brzydactwo, inni twierdzą, że taka stylistyka jest oryginalna i odświeżająca.

Z renderów widać też, że seria Nothing Phone (3a) ma równo ścięte ramki obudowy, która jest zaokrąglona na rogach, a poza przyciskiem zasilania i regulacją głośności znajduje się tam dodatkowy przycisk.