Micron przedstawia SSD z 232-warstwowymi kośćmi NAND

Chcesz ulepszyć swojego laptopa czy handhelda? Szukasz wydajnego, pojemnego, ale energooszczędnego SSD? Micron ma coś dla Ciebie!

Na rynku nośników półprzewodnikowych jest całe zatrzęsienie różnych producentów. Jednak na placach dłoni można policzyć firmy, które korzystają z własnych podzespołów, a nie rozwiązań od podmiotów trzecich. Mowa między innymi o Samsungu, Kioxii, WD, SK hynix czy Micronie.

Micron 2550 może być idealnym SSD dla Valve Steam Deck

Powód? Projektowanie i produkcja kości NAND oraz kontrolerów jest szalenie skomplikowana i równie droga. Dużo łatwiej czekać na gotowe rozwiązania i składać je w całość niczym technologiczne puzzle. Dzisiaj jednak pochylimy się nad najnowszą pozycją w ofercie Amerykanów.

Micron 2550 to nowa seria SSD, która stawia na zagęszczenie danych i niskie zużycie energii. Osiągnięto to za sprawą 232-warstwowych kości NAND oraz autorskiego kontrolera pozbawionego pamięci DRAM. Nie zabrakło tez optymalizacji w oprogramowaniu. Wszystko to przekłada się na dłuższy czas pracy laptopa czy konsoli.

Amerykanie podają do 2,5 miliwatów w trybie uśpienia, do 150 miliwatów w aktywnym trybie spoczynku i poniżej 5,5 watów pod obciążeniem (odczyt). Są to wartości bardzo, bardzo niskie.

Do sprzedaży trafią trzy różne pojemności, które znacząco różnią się wydajnością:

Micron 2550 256 GB - do 4500 MB/s dla odczytu i do 2000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 380 000 IOPS dla odczytu i do 400 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 4500 MB/s dla odczytu i do 2000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 380 000 IOPS dla odczytu i do 400 000 IOPS dla zapisu losowego; Micron 2550 512 GB - do 5000 MB/s dla odczytu i do 4000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 500 000 IOPS dla odczytu i do 600 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 5000 MB/s dla odczytu i do 4000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 500 000 IOPS dla odczytu i do 600 000 IOPS dla zapisu losowego; Micron 2550 1 GB - do 5000 MB/s dla odczytu i do 4000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 550 000 IOPS dla odczytu i do 600 000 IOPS dla zapisu losowego;

Konsumenci będą mieli do wyboru trzy różne formaty - M.2 2230, M.2 2242 i M.2 2280. Pierwszy z nich wykorzystywany jest np. w konsoli Steam Deck, drugi w ultrabookach, trzeci zaś w komputerach stacjonarnych. Sugerowane ceny nie zostały podane, pierwsze partie trafiły jednak już do producentów OEM.

Źródło zdjęć: Micron

Źródło tekstu: oprac. własne