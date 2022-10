Test IRDM PRO M.2 SSD. Polacy nie gęsi, swoje SSD też mają

Czy wiedziałeś, że Polska również liczy się w świecie nowych technologii? Na rynku dostępne są pamięci RAM oraz nośniki półprzewodnikowe polskiej marki GOODRAM. Dzisiaj na warsztat bierzemy jedną z najwydajniejszych propozycji, czyli model IRDM PRO M.2 SSD oferujący prędkości do 7000 MB/s.

Czasy gdy nośniki półprzewodnikowe były drogie, awaryjne i oferowały niską pojemność odeszły dawno do lamusa. Już od kilku lat SSD są dostępne dla każdego - od entuzjasty, po zwykłego zjadacza chleba. I zdecydowanie warto po nie sięgnąć, bo lista korzyści jest długa. Bez różnicy czy używacie komputera do pracy czy rozrywki.

GOODRAM IRDM PRO M.2 SSD to wydajność do 7000 MB/s

Nośniki półprzewodnikowe oferują zdecydowanie wyższe prędkości odczytu i zapisu sekwencyjnego oraz niższe czasy dostępu aniżeli dyski talerzowe. Tym samym system operacyjny, gry i aplikacje, ale również poszczególne pliki ładują się w oka mgnieniu. To ma wyraźny wpływ na nasz komfort pracy z PC czy laptopem. Do tego dochodzi też całkowity brak części ruchomych, a więc wzorowa kultura pracy. Jest po prostu cicho.

Obecnie na rynku mamy całe zatrzęsienie różnych SSD od wielu producentów z całego świata. Najpopularniejsze rozwiązania to nośniki półprzewodnikowe SATA 2,5" oraz M.2 PCIe. Pierwsze są tańsze i większe, drugie zaś droższe, ale zdecydowanie wydajniejsze i mniejsze. Wbrew pozorom na tym rynku obecni są również Polacy.

GOODRAM IRDM PRO M.2 SSD to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280 korzystający z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Mamy tutaj do czynienia z kośćmi 3D TLC NAND, a dokładniej 176-warstwowym rozwiązaniem firmy Micron. Zastosowany kontroler to wydajny, 8-kanałowy Phison PS5018-E18 w litografii 12 nm od TSMC. Całość dopełnia pamięć podręczna DRAM od SK hynix.

Deklarowana wydajność robi wrażenie. W przypadku naszego egzemplarza testowego jest to do 7000 MB/s dla odczytu i do 6850 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Dla odczytu i zapisu losowego jest to kolejno do 650 000 i 700 000 IOPS. Całość dopełnia 5-letnia gwarancja ograniczona współczynnikiem TBW. Użytkownik ma do wyboru trzy pojemności - 1, 2 lub 4 TB.

Polacy parują swoje SSD z pokaźnym, metalowym radiatorem. Jest on bogato żebrowany i pomalowany na czarno, z matowym wykończeniem. Ma on za zadanie zapewnić niskie temperatury kontrolera nawet pod długotrwałym obciążeniem, tak by wydajność cały czas pozostawała na najwyższym poziomie. Prócz tego w opakowaniu znajdziemy niewielki wkrętak i równie małe śrubki oraz zestaw młodzieżowych naklejek.

GOODRAM IRDM PRO M.2 SSD

Standard: M.2 2280

M.2 2280 Wymiary: 22,8 x 80 x 20,5 mm

22,8 x 80 x 20,5 mm Interfejs: PCI Express 4.0 x4

PCI Express 4.0 x4 Protokół: NVMe 1.4

NVMe 1.4 Pojemność: 2 TB

2 TB Kontroler: Phison PS5018-E18

Phison PS5018-E18 Kości: 3D TLC NAND

3D TLC NAND Deklarowana prędkość odczytu: do 7000 MB/s

do 7000 MB/s Deklarowana prędkość zapisu: do 6850 MB/s

do 6850 MB/s Gwarancja: 5 lat

5 lat TBW: 1400 TB

1400 TB Inne: Metalowy radiator, zestaw akcesoriów

Metalowy radiator, zestaw akcesoriów Cena: ok. 1339 złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak, GOODRAM,