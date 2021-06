Nikon Z fc to nowy aparat dla fanów stylu retro

Nikon Z fc to nowy bezlusterkowiec w ofercie japońskiego producenta. Urządzenie stylistycznie nawiązuje do aparatów analogowych z lat 80-tych.

Styl retro zawsze w cenie. W każdym razie na pewno na rynku fotograficznym, gdzie każdego roku obserwujemy po kilka premier nawiązujących stylistycznie do kultowych aparatów na kliszę. Żeby tradycji stało się za dość, najnowsze urządzenie tego typu pojawiło się w ofercie Nikona.

Nikon Z fc swoim designem ma przywodzić na myśl model Nikon FM2, który trafił na rynek w 1982 roku. W środku mamy jednak do czynienia z nowoczesnym bezlusterkowcem, bazującym na Nikonie Z50 i kompatybilnym z systemem Nikon Z.

Nikon Z fc - nowoczesny aparat w klasycznym wydaniu

Sercem aparatu jest matryca APS-C o rozdzielczości 20,9 MP. Wyposażono go też w większość funkcji, których można by oczekiwać od nowoczesnego bezlusterkowca. Mamy w związku z tym 209-punktowy system autofokus z detekcją fazy, tryb seryjny o szybkości do 11 kl./s. oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości do 4K i 30 kl./s. Korpus wyposażono w ekran dotykowy o przekątnej 3", ale kadrować możemy również z wykorzystaniem wizjera elektronicznego z matrycą OLED o rozdzielczości 2,36 MP. Aparat posiada pojedynczy slot na karty SD oraz obsługuje łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n i Bluetooth 4.2.

No dobrze, czyli że Nikon Z fc to taki Nikon Z50 w nieco innej obudowie? Właśnie nie do końca. Razem z obudową producent wprowadził też pewne zmiany w kontekście obsługi korpus, dzięki czemu ma ona bardziej przypominać rozwiązania znane z aparatów kliszowych. Do zmiany parametrów ekspozycji wykorzystamy w związku z tym trzy dedykowane pokrętła odpowiadające czasowi naświetlania, ISO i kompensacji ekspozycji. Miłym akcentem jest też niewielki wyświetlacz na górnym panelu, wyświetlający aktualną wartość przysłony. W Nikonie FM2 również mieliśmy podobne okienko, choć wyświetlało nieco więcej informacji.

Nikon Z fc do polskich sklepów trafi 28 lipca 2021 roku. Cena samego korpusu to 4499 zł, natomiast w przedsprzedaży można go kupić nieco taniej - za 4069 zł. Aparat dostępny będzie również w zestawach z wybranymi obiektywami.

Zobacz: Panasonic Lumix GH5 II - kultowy aparat doczekał się ulepszonej wersji

Zobacz: Umarł Olympus, niech żyje OM Digital Solutions - nowa firma rozpoczęła działalność

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nikon

Źródło tekstu: Nikon