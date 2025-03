Nie potrzebujesz lepszego smartfona, a jest do zgarnięcia za 550 zł

Można wręcz powiedzieć, że smartfony zrobiły się już zbyt szybkie i ich ciągłe przyśpieszanie to tylko wyścig dla wyścigu i przeciętny użytkownik nawet tego nie zauważy . Nawet ich kamery i aparaty, które realnie robią coraz to lepsze zdjęcia już dawno osiągnęły poziom, który zadowala większość użytkowników. Dodatkowe funkcje? Te są dostępne w znacznie tańszych urządzeniach. Można więc zadać pytanie: po co przepłacać, skoro świetnego smartfona można mieć już za 550 złotych ?

Honor 90 Lite

Na wstępie trzeba to zaznaczyć: Honor to nie Huawei. Ma pełny dostęp do usług Google. Warto także dodać, że 550 zł to cena promocyjna. Standardowo jest on wyceniony na 719 zł. Skoro już to mamy za sobą, to przejdźmy do możliwości tego wyjątkowego smartfona. Na pierwszy rzut oka wyróżnia się ekran. Jest to 6,7-calowy panel o rozdzielczości Full HD i z odświeżaniem 90 Hz.