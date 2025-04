Nie dość, że ta frytkownica beztłuszczowa jest w świetnej cenie, to jeszcze ma olbrzymią pojemność

Otóż czymś innym jest termoobieg w klasycznym piekarniku, a czymś innym grzanie potraw mocnym strumieniem gorącego powietrza. W drugim przypadku o wiele łatwiej o chrupiące potrawy, które wciąż pozostają soczyste wewnątrz , ponieważ chrupiąca warstwa powstaje, nim wnętrze zdąży wyschnąć. Dodatkowo frytkownica ta nie tylko nie potrzebuje dodatku tłuszczu, ale wręcz wyciąga go z potraw i odprowadza, co sprawia, że jedzenie nie tylko smakuje lepiej, ale też jest zdrowsze. Problem w tym, że większość modeli na rynku jest stosunkowo mała i nadaje się do zrobienia obiadu dla 2-3 osób.

TEFAL EY245B10

Na całe szczęście są także modele większe. Dobrym przykładem jest TEFAL EY245B10, którego możecie dziś kupić za jedyne 369,99 zł. Ten airfryer oferuje miskę o pojemności aż 5 litrów, co spokojnie wystarczy na przygotowanie dania nawet dla większej rodziny. Dodatkowo oferuje on aż 10 gotowych programów do konkretnych potraw, a także możliwość ręcznego ustawienia parametrów działania. A wszystko to za jedyne 369,99 zł.