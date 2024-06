Nextbase iQ dostępny w Polsce. To inteligentny asystent kierowcy

Nextbase wprowadza do Polski swój najbardziej zaawansowany produkt. Nextbase iQ to inteligentna kamera samochodowa z łącznością 4G IoT. Mnogość oferowanych możliwości sprawia, że produkt ten – zdaniem producenta – to inteligentny asystent kierowcy.

Na całym świecie popyt na Nextbase iQ przekroczył nasze prognozy. Jesteśmy bardzo podekscytowani wejściem w kolejną fazę, wprowadzając iQ w Europie, na terytorium, na którym w ciągu ostatnich pięciu lat wykazaliśmy dominujący udział w rynku dzięki naszym kamerom samochodowym serii 2.

– powiedział Richard Browning, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Nextbase

Nextbase iQ w Polsce

Modele serii Nextbase iQ występują w trzech wersjach, w zależności od rozdzielczości rejestrowanego obrazu: 1K (1080p), 2K (1440p) i 4K. Wszystkie urządzenia mają dodatkowo wbudowaną kamerę kabinową. Jej zadaniem jest rejestrowanie obrazu wewnątrz pojazdu. Gamę urządzeń uzupełnia opcjonalne akcesorium w postaci kamery widoku wstecznego (1440p), która rejestruje obraz za pojazdem.

Jak zapewnia producent, Nextbase iQ oferuje bezpieczeństwo i ochronę, jakiej oczekujemy od najlepszych systemów inteligentnego domu, z tym, że na pokładzie samochodu. Oprócz kluczowych funkcji, takich jak GPS, ulepszona widoczność nocna w podczerwieni czy obsługiwane przez Picovoice sterowanie głosowe, kamery wprowadzają również dodatkowe użytecznefunkcje:

Zdalny podgląd na żywo w aplikacji Nextbase iQ pozwala w każdej chwili sprawdzić, co dzieje się w pojeździe i wokół niego. Ponadto w aplikacji można między innymi przeglądać historię wideo, udostępniać nagrania czy uruchomić alarm dźwiękowy.

SmartSense Parking dostarcza alertów inicjowanych przez radarową technologię świadomości przestrzennej Nextbase. Powiadomienia te ostrzegają użytkownika o zagrożeniach w określonym promieniu wokół pojazdu, na przykład o obecność ludzi bezpośrednio przy samochodzie. Umożliwia to użytkownikowi monitorowanie, a nawet proaktywne przeciwdziałanie incydentom.

Tryb Stróża oddaje w ręce użytkownika możliwość otrzymywania alertów, gdy kierowcą jest ktoś inny niż on sam. Wówczas może on być informowany o takich zdarzeniach jak przekroczenie prędkości, agresywne przyspieszanie czy hamowanie lub podróż poza określony obszar geograficzny. Tryb Stróża może być przydatny, gdy przekazujemy auto mechanikowi czy parkingowemu, ale również, gdy pojazdem kieruje nastoletnie dziecko.

Wbudowane sterowanie głosowe "Picovoice" umożliwia sterowanie nowymi funkcjami bez odrywania rąk od kierownicy, również w języku polskim.

Tryb świadka. W przypadku znalezienia się w niebezpiecznej lub stresującej sytuacji, aktywowany głosowo tryb świadka prześle strumieniowo obraz z kamery Nextbase iQ do chmury, a dodatkowo link do transmisji zostanie wysłany do osoby kontaktowej, która będzie mogła oglądać wideo na żywo. Nagranie w trybie świadka będzie trwać 30 minut, a link do niego będzie dostępny przez 30 dni.

Emergency SOS Automatycznie wyśle powiadomienie do służb ratunkowych z lokalizacją i szczegółami zdarzenia, potencjalnie ratującymi życie po poważnym wypadku.

Nextbase iQ nie przypomina niczego dostępnego obecnie na rynku. Wyznacza nowy punkt odniesienia dla kamer samochodowych. Co więcej, tworzy zupełnie nową kategorię, rozszerzając wysokiej klasy łączność w stylu inteligentnego domu, dla samochodu i udostępnia zaawansowaną technologię każdemu, niezależnie od wieku, typu i wartości pojazdu.

– powiedział Ceri Hill, dyrektor ds. inżynierii w Nextbase

Instalacja łatwiejsza niż kiedykolwiek

W zestawie z Nextbase iQ użytkownik otrzymuje zestaw okablowania do złącza OBD, który umożliwia szybką i bezpieczną instalację. Ten sposób podłączenia do zasilania umożliwia korzystanie z poszczególnych funkcji, jak SmartSense Parking, a także zasilanie urządzenia w ruchu bez rozładowywania akumulatora samochodu. Możliwe jest również podłączenie kamery Nextbase iQ poprzez skrzynkę bezpieczników, przy pomocy dodanego przez producenta zestawu odpowiednich przewodów. We wszystkich modelach zainstalowana jest fabrycznie karta SD Nextbase 64 GB. Dla użytkowników, którzy potrzebują większej pojemności, dostępne w sprzedaży są karty SD klasy przemysłowej o pojemności do 256 GB.

Opcje ochrony

Nextbase oferuje użytkownikom modeli serii iQ elastyczność przy wyborze subskrypcji, zaczynając od bezpłatnego planu Solo, który zapewnia użytkownikom ochronę wideo. Inteligentne funkcje, które wymagają połączenia z siecią 4G, występują w planach Protect za 29 zł miesięcznie i Protect plus za 39 zł miesięcznie. Zamiast miesięcznej subskrypcji, użytkownicy mogą wybrać plan roczny, w którym występuje zniżka.

Do 31 lipca 2024 roku klienci kupujący Nextbase iQ mogą bezpłatnie skorzystać ze specjalnej trzymiesięcznej subskrypcji próbnej Protect lub Protect Plus.

Dostępność i cena

Urządzenia z serii Nextbase iQ dostępne są w Polsce za sprawą autoryzowanego dystrybutora marki w naszym kraju, firmy UPUN. Ich sugerowane ceny katalogowe są następujące:

Nextbase iQ 1K (kamera przednia i kabinowa 1080p) – 1999 zł ,

, Nextbase iQ 2K (kamera przednia i kabinowa 1440p) – 2399 zł ,

, Nextbase iQ 4K (kamera przednia 4K i kabinowa 1440p) – 2499 zł ,

, kamera widoku wstecznego Nextbase iQ Rear Camera (1440p) – 799 zł.

Źródło zdjęć: Nextbase

Źródło tekstu: Nextbase