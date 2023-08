NAVITEL wprowadza nowy wideorejestrator z optyką Sony i Wi-Fi

NAVITEL prezentuje swój kolejny wideorejestrator. Tym razem jest to model R67 2K z sensorem Sony STARVIS IMX335 i rozdzielczością do 2560x1440 pikseli.

Kierowcy coraz częściej sięgają po dodatkową opcję zabezpieczenia w postaci wideorejestratorów. Nic dziwnego, gdyż czasem podczas wypadku mamy sytuację słowa przeciw słowu i ciężko wtedy rozstrzygnąć, co tak naprawdę się wydarzyło. Daje to również możliwość przeanalizowania na chłodno groźnych sytuacji na drodze, gdy np. wydaje nam się, że ktoś wymusił pierwszeństwo. Dlatego też NAVITEL wprowadza do swojej oferty model R67 2K z wygodnym wyświetlaczem i polem widzenia 140 stopni.

NAVITEL rozszerza swoją ofertę o model R67 2K

Wideorejestrator NAVITEL R67 2K już trafił do sprzedaży i oferuje wysoką rozdzielczość nagrywania 2560x1440 pikseli, zamkniętą w kompaktowej obudowie. Za optykę odpowiada tutaj sensor Sony STARVIS IMX335 z polem widzenia 140 stopni. Co więcej, urządzenie ma wbudowany moduł Wi-Fi oraz kolorowy wyświetlacz prezentujący kierowcy informacje o działaniu najważniejszych funkcji, m. in. wskaźnik nagrywania, aktywność mikrofonu, karta pamięci oraz godzina.

Model R67 2K to propozycja dla klientów, którzy cenią wysoką jakość nagrań bez względu na panującą aurę oraz nowoczesny wygląd urządzenia, a także potrzebują stabilnego mocowania magnetycznego i trybu parkingowego, wychwytującego zdarzenia wokół pojazdu w trakcie postoju

– podsumował Tobiasz Jankowski, CEO NAVITEL EUROPE.

Wideorejestrator nagrywa w pętli. Najstarsze niezabezpieczone nagrania są automatycznie zastępowane najnowszymi. W przypadku dynamicznego manewru lub uderzenia w pojazd system zapisuje nagranie tego zdarzenia na karcie pamięci w zabezpieczonym folderze. Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD klasy 3 lub wyższej o pojemności od 8 GB do 128 GB.

Do dyspozycji kierowcy jest też tryb parkingowy, który automatycznie zarejestruje sytuację wokół pojazdu, gdy rejestrator jest podłączony do stałego zasilania poprzez NAVITEL SMART BOX MAX.

Model NAVITEL R67 2K można nabyć w sklepach z elektroniką w cenie 349 zł.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne