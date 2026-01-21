Navitel z potężnym wynikiem. Kolejne nowości w drodze

Navitel w genialnym wynikiem

Liczby w branży elektronicznej często są tylko suchą statystyką, ale w tym przypadku robią wrażenie. Navitel poinformował właśnie, że na europejskie rynki trafiło już 4,5 miliona ich urządzeń. Jubileuszowy egzemplarz został kupiony w Wielkiej Brytanii, w sieci Currys. To pokazuje, jak mocno marka rozpycha się na zachodzie.

Firma nie ukrywa, że to efekt długofalowego planu.

Systematyczny wzrost sprzedaży to efekt długofalowej strategii rozwoju oraz coraz lepszego dopasowania oferty do oczekiwań użytkowników w różnych krajach Europy. Polska pozostaje dla nas jednym z kluczowych rynków w segmencie wideorejestratorów, jednak obserwujemy również bardzo dobrą dynamikę sprzedaży m.in. w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Mołdawii, a także w Wielkiej Brytanii i państwach bałtyckich. W roku 2026 planujemy wzmożoną ekspansję w Europie Zachodniej. Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe

Nie tylko dla kierowców

Ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na plany produktowe. Navitel zauważył, że na drogach jest coraz więcej rowerzystów. Dlatego jednym z priorytetów stają się wideorejestratory rowerowe. To logiczny ruch, bo bezpieczeństwo na dwóch kółkach jest teraz gorącym tematem.

Firma mocno stawia też na integrację ze smartfonami. W ofercie pojawi się więcej urządzeń obsługujących Apple CarPlay i Android Auto. To obecnie standard, którego oczekują kierowcy, nawet w starszych autach. Do tego dojdą nowe kamery nagrywające w 4K oraz rozwój funkcji "SMART recording". Obraz ma być ostrzejszy i mądrzej rejestrowany.

Tajemnicza seria Home

Największą niespodziankę zostawiono jednak na koniec. Producent zapowiedział stworzenie zupełnie nowej linii o nazwie Navitel Home. Nie zdradzono jeszcze żadnych szczegółów technicznych.