Navitel z potężnym wynikiem. Kolejne nowości w drodze
Jeden z popularniejszych producentów nawigacji i wideorejestratorów ma powody do zadowolenia. Dobre wyniki sprzedaży stały się okazją do zapowiedzi zupełnie nowych produktów. Firma chce wejść do naszych domów.
Navitel w genialnym wynikiem
Liczby w branży elektronicznej często są tylko suchą statystyką, ale w tym przypadku robią wrażenie. Navitel poinformował właśnie, że na europejskie rynki trafiło już 4,5 miliona ich urządzeń. Jubileuszowy egzemplarz został kupiony w Wielkiej Brytanii, w sieci Currys. To pokazuje, jak mocno marka rozpycha się na zachodzie.
Firma nie ukrywa, że to efekt długofalowego planu.
Systematyczny wzrost sprzedaży to efekt długofalowej strategii rozwoju oraz coraz lepszego dopasowania oferty do oczekiwań użytkowników w różnych krajach Europy. Polska pozostaje dla nas jednym z kluczowych rynków w segmencie wideorejestratorów, jednak obserwujemy również bardzo dobrą dynamikę sprzedaży m.in. w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Mołdawii, a także w Wielkiej Brytanii i państwach bałtyckich. W roku 2026 planujemy wzmożoną ekspansję w Europie Zachodniej.
Nie tylko dla kierowców
Ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na plany produktowe. Navitel zauważył, że na drogach jest coraz więcej rowerzystów. Dlatego jednym z priorytetów stają się wideorejestratory rowerowe. To logiczny ruch, bo bezpieczeństwo na dwóch kółkach jest teraz gorącym tematem.
Firma mocno stawia też na integrację ze smartfonami. W ofercie pojawi się więcej urządzeń obsługujących Apple CarPlay i Android Auto. To obecnie standard, którego oczekują kierowcy, nawet w starszych autach. Do tego dojdą nowe kamery nagrywające w 4K oraz rozwój funkcji "SMART recording". Obraz ma być ostrzejszy i mądrzej rejestrowany.
Tajemnicza seria Home
Największą niespodziankę zostawiono jednak na koniec. Producent zapowiedział stworzenie zupełnie nowej linii o nazwie Navitel Home. Nie zdradzono jeszcze żadnych szczegółów technicznych.
Możemy się tylko domyślać, co kryje się pod tą nazwą. Czy będą to kamery do monitoringu domowego, czy może szersza gama urządzeń smart home? Tego dowiemy się wkrótce. Marka każe obserwować swoje kanały i czekać na oficjalną premierę. Jedno jest pewne – Navitel chce wyjść poza kokpit samochodu.