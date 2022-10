Najszybszy superkomputer na świecie nie wytrzymuje dnia bez awarii

Frontier w Oak Ridge National Laboratory to najszybszy superkomputer na świecie. Jest pierwszą maszyną, która osiąga wydajność w eksaFLOPSach. Szkoda, że niemal codziennie się psuje.

Frontier w Oak Ridge National Laboratory to superkomputer, który powstał w tym roku. Jest to pierwsza maszyna tego typu, której wydajność mierzymy w eksaFLOPSach, co jednocześnie czynią ją najszybszą na świecie. Jednak to jedyne, czym na razie może się chwalić, bo pod względem stabilności można jej wiele zarzucić.

Najszybszy superkomputer ciągle się psuje

Frontier wyposażony jest w 9472 procesory AMD EPYC 3. generacji o łącznej liczbie 606,208 rdzeni (9472 × 64) oraz 37,888 układów graficznych Radeon Instinct MI250X, które w sumie mają aż 8,335,360 rdzeni. To wszystko przekłada się to na wydajność aż 1,685 eksaFLOPS (FP64) w peaku, chociaż standardowo to 1,102 eksaFLOPS. Daje to ponad trylion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

Ogarnięcie takiej maszyny jest nie lada wyzwaniem, z którym twórcy superkomputera na razie sobie nie poradzili. Justin Whitt z Oak Ridge Leadership Computing Facility zdradził, że działanie urządzenia bez błędów można w tym momencie mierzyć w zaledwie godzinach, a nie dniach. Dokładnie powody nie są znane. Niektórzy przewidują, że błędy spowodowane są przez interkonektory Slingshot. Z kolei inni stawiają na układy graficzne AMD MI250X, które podobno nie są tak niezawodne, jak powinny.

Warto jednak zaznaczyć, że Frontier nie jest jedynym superkomputerem, który korzysta z podobnych podzespołów. Z identycznych układów zbudowano fiński superkomputer Lumi, który jest trzecim najszybszym na świecie. On nie boryka się z podobnymi problemami, więc winna może być po prostu skala Frontiera, który ma około 60 mln części. Poradzenie sobie z tak skomplikowaną konstrukcją na pewno nie jest łatwe.

