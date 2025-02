Na tym gamingowym monitorze Samsunga możesz grać bez komputera

Mowa tu o monitorze Samsung Odyssey G7 S27DG702EUX G70D, którego w dalszej części tekstu będę nazywał po prostu Samsungiem Odyssey G7. Otóż ekran ten sam w sobie, jeśli tylko zostanie podłączony do internetu, to pozwala na grę w ramach Xbox Cloud Gaming. Jaki to ma sens? Wbrew pozorom bardzo duży.

Monitor do gier w chmurze

Oczywiście, raczej nikt nie kupi monitora zamiast PC do gier - chociaż i tu mogą pojawić się pewne wyjątki. Jednak w przypadku kiedy i tak gramy przez chmurę Microsoftu, to lepiej jest wyłączyć naszego PC-ta, żeby nie zużywał w tym czasie prądu. Jest to duża oszczędność. A skoro już przy oszczędnościach jesteśmy, to sam monitor możecie dziś kupić aż 250 złotych taniej.

Samsung Odyssey G7 jako… monitor

Nie możemy zapominać o jego najważniejszej funkcjonalności, czyli bycia gamingowym monitorem. Pod tym względem sprawdza się wręcz fenomenalnie. Jest to 27-calowa jednostka z matrycą IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 i odświeżaniu do 144 Hz. Do ponieważ wspiera on synchronizację odświeżania ze źródłem.