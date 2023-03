ASUS twierdzi, że te myszki będą odpowiadać każdemu graczowi

ASUS przygotował nowe myszki dla graczy, które nadają się zarówno do chwytów typu palm, claw, jak i fingertip. Ich sugerowane ceny nie należą do wygórowanych.

Do grania w gry wcale nie potrzeba drogiej myszki, klawiatury czy słuchawek. Z powodzeniem można wygrywać mecze w tytułach online na starszym czy tańszym sprzęcie. Jednak modele z wyższej półki często mają sporo udogodnień, które zdecydowanie poprawiają komfort użytkowania.

Nowe myszki ASUS TUF i ROG trafią do sklepów 24 marca

ASUS, tajwański gigant na rynku sprzętu komputerowego, szykuje się do debiutu dwóch nowych myszek. Jedna z nich to druga generacja w ramach serii TUF, druga zaś to zapowiadany pod koniec ubiegłego roku model ROG.

ASUS TUF Gaming M3 Gen II to przewodowa myszka o wymiarach 123 x 68 x 40 milimetrów i wadze 59 gramów. Mamy tutaj do czynienia z sensorem PixArt PAW3318 o rozdzielczości do 8000 DPI, maksymalnej prędkości do 200 IPS oraz przyśpieszeniu do 30 G. Zdecydowanie nie jest to topowa specyfikacja.

Użytkownik ma do dyspozycji sześć programowalnych przycisków - LPM, PPM, scroll, zmiana DPI i dwa boczne. Zastosowano tutaj bliżej nieokreślone przełączniki o żywotności do 60 milionów kliknięć.

ASUS ROG Strix Impact III to przewodowy gryzoń o wymiarach 126 x 62 x 39 milimetrów i wadze 59 gramów. Tutaj zdecydowano się na lepszy czujnik PixArt PMW3311 oferujący rozdzielczość do 12 000 DPI przy maksymalnej prędkości do 300 IPS oraz przyśpieszeniu do 35 G.

Zestaw przycisków jest identyczny jak wcześniej, ale zostały nieco inaczej rozmieszczone, a scroll doczekał się podświetlenia RGB LED. Co więcej użyto tutaj lepszych przełączników o żywotności do 70 milionów kliknięć. Wisienką na torcie jest ich łatwa (Hot-Swap) wymiana w razie ewentualnej awarii czy zużycia.

Chociaż zarówno ASUS TUG Gaming M3 Gen II, jak ROG Strix Impact III zapowiadane były już kilka miesięcy temu to próżno ich było szukać w europejskich sklepach. Tym razem podano datę premiery - 24 marca 2023. Sugerowane ceny powinny wynosić kolejno około 139 i 219 złotych.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: PRTimes Japan