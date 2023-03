G.SKILL zapowiada bardzo wydajne moduły RAM DDR5 o pojemności 48 GB

Szukasz zarówno szalenie wydajnych, jak i pojemnych pamięci RAM? Tajwańska firma G.SKILL nie przestaje zaskakiwać oferując moduły DDR5-8000 48 GB.

Pamięci RAM DDR5 debiutowały na rynku konsumenckim pod koniec 2021 roku. Wszystko dzięki procesorom Intel Alder Lake oraz dedykowanym im płytom głównym. Względem starszego standardu DDR4 mamy tutaj do czynienia z wyższymi taktowaniami (a więc większą wydajnością) oraz niższym poborem mocy.

Nowe pamięci G.SKILL Trident Z5 RGB będą bardzo drogie

Oczywiście tradycyjnie już pierwsze moduły RAM DDR5 pozostawiały wiele do życzenia i nie pokazywały pełni możliwości nowej technologii. Jednak z każdym miesiącem wygląda to coraz lepiej, a do sprzedaży trafiają modele o wyższych zegarach, niższych opóźnieniach i większej pojemności.

Flagowa seria G.SKILL Trident Z5 RGB lada moment wzbogaci się o moduły pamięci RAM DDR5 o efektywnym taktowaniu 8000 MHz i opóźnieniach rzędu CL 38-48-48-128. Robi to jeszcze większe wrażenie biorąc pod uwagę pojemność 48 GB (2x 24 GB).

Oczywiście tak wydajne i pojemne pamięci RAM DDR5 to już nie lada wyzwanie dla kontrolera w procesorze. Chętni powinni więc dysponować odblokowanym Intel Core 13. generacji oraz płytą główną z wyższej półki. Tajwańczycy do swoich wewnętrznych testów używali Intel Core i9-13900K oraz ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. Fani AMD mogą na razie zapomnieć o tego typu pamięciach RAM.

Data premiery i sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone. Patrząc jednak na wolniejsze modele Corsair śmiało można zakładać, że G.SKILL na start wyceni swoje moduły na około 1800 - 2000 złotych.

