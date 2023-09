MSI szykuje limitowaną edycję kart graficznych

MSI szykuje specjalną, limitowaną edycję kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Otrzymały one nazwę NV Edition.

MSI przyszykowało nową, limitowaną edycję kart graficznych. Te będą dostępne w sprzedaży stopniowo i w ograniczonej liczbie, więc chętni muszą liczyć się, że poszczególne egzemplarze zostaną szybko wykupione.

MSI GeForce RTX 40 NV Edition

W pierwszej kolejności do sprzedaży trafi model MSI GeForce RTX 4060 NV Edition, który możliwy będzie do kupienia w najbliższy poniedziałek, czyli 25 września. Zakupu będzie można dokonać za pośrednictwem oficjalnej strony producenta oraz u wybranych partnerów. Na ten moment nie wiadomo, czy karty będą dostępne również w Polsce.

Seria limitowana zapewnia tę samą wysoką wydajność, którą MSI zapewnia od ponad 35 lat, z jedyną w swoim rodzaju perspektywą i ekskluzywnymi funkcjami, które dają GRACZOM szansę na dodanie czegoś bardzo wyjątkowego do swoich komputerów PC.

- tak MSI opisuje serię NV Edition.

Model RTX 4060 będzie korzystał z tego samego chłodzenia, co wersja Gaming X, ale dostępny będzie w innej wersji kolorystycznej. Barwy będą charakterystyczne dla NVIDII, co oznacza dużo zielonego i czarnego z kilkoma podświetlanymi elementami. Karta ma być dostępna w liczbie 6 tys. egzemplarzy. Cena nie jest znana, ale prawdopodobnie będzie trochę wyższa, w końcu to edycja limitowana.

