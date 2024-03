Chińczycy upokorzeni. Mieli pogonić NVIDIĘ, a wyszło śmiesznie

Chińskie karty graficzne Moore Threads MTT-S80 i MTT-S30 nadal odstają od amerykańskiej konkurencji. Różnice w wydajności są kosmiczne.

Pod koniec 2022 roku do sprzedaży trafiły karty graficzne marki Moore Threads. Od konkurencji różniło je przede wszystkim to, że nie mamy do czynienia z kolejną implementacją czipów NVIDII oraz AMD, a w pełni autorskimi układami zaprojektowanymi i wyprodukowanymi w Chinach. Przy okazji premiery układów przewijały się głosy, że to początek końca amerykańskiego monopolu w tym segmencie. A jak wyszło w rzeczywistości?

Chińskie karty graficzne wolniejsze od układów zintegrowanych

W rzeczywistości wyszło śmiesznie. Ponad rok od premiery karta w dalszym ciągu nie wspiera nowoczesnych API graficznych DirectX 12 i Vulkan, a obsługa DirectX 11 pojawiła się dopiero latem 2023. Prawdziwym żartem okazuje się jednak wydajność chińskich układów.

Redakcja serwisu ComputerBase sprawdziła w akcji dwa modele chińskich kart graficznych: topowy Moore Threads MTT-S80 oraz pozycjonowany znacznie niżej MTT-S30.

Jeśli chodzi o ten pierwszy, w większości przetestowanych gier okazuje się on o ok. 60 procent wolniejszy od zintegrowanego układu graficznego, w który wyposażono APU AMD Ryzen 5 8600G. Tańszy MTT-S30 jest z kolei dwukrotnie wolniejszy od iGPU z Intel Core i5-12500.

Żeby nadać tym pomiarom jakąś perspektywę, Moore Threads MTT-S80 posiada 4096 jednostek obliczeniowych, 16 GB GDDR6 i TDP rzędu 225 W. Na papierze mamy więc do czynienia z kartą graficzną na poziomie mniej więcej GeForce'a RTX 4060 Ti. Jak się jednak okazuje, przepaść techniczna, która dzieli Chińczyków od ich amerykańskiej konkurencji w dalszym ciągu pozostaje gigantyczna i nie da się jej zasypać samymi liczbami. A w każdym razie tak to wygląda na ten moment, bo jednego można być pewnym - producenci z Państwa Środka łatwo nie odpuszczają i mają dość zasobów, by konsekwentnie gonić swoich zachodnich rywali.

