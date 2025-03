THOMSON atakuje niskimi cenami. Każdy znajdzie coś dla siebie

THOMSON udziela na swoje monitory 3 lata gwarancji

W przypadku zastosowań biurowych i ogólnie przyjętej pracy przygotowano trzy różne propozycje - M24FB2Y14, M27FB5C14 oraz M27FB7C14V. Pierwszy to monitor 24-calowy z płaską matrycą VA o rozdzielczości 1920 x 1080 px, częstotliwości odświeżania do 100 Hz i czasie reakcji 5 ms. Mamy tutaj do czynienia raczej z podstawową specyfikacją. Drugi model to już przekątna 27" na matrycy IPS która oferuje wyższą jasność - do 300 cd/m2 oraz lepsze odzwierciedlenie kolorów - do 110% sRGB. Trzeci zaś został wyposażony dodatkowo we wbudowane głośniki (2x 2 W) oraz wysuwaną kamerę.