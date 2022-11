OLED wkracza na salony. LG wypuszcza gamingowy monitor 240 Hz

Koniec czekania! Koreańczycy serwują nam wreszcie porządny, gamingowy monitor z matrycą OLED. Kusi on rozdzielczością QHD i szalenie niskim czasem reakcji.

OLED to technologia, która szturmem zdobywa segment telewizorów z wyższej półki. Coraz szerzej bywa też dostępna w laptopach. I trudno się temu dziwić, gdy różnica w jakości obrazu jest widoczna gołym okiem. Jedyne osoby, które do tej pory musiały obejść się smakiem to użytkownicy komputerów stacjonarnych.

LG obiecuje czas reakcji na poziomie 0,03 ms

Mimo zapowiedzi wielu monitorów z matrycą OLED do tej pory znalezienie ich na sklepowych półkach przypominało szukanie igły w stogu siana. Południowokoreański czebol chce to jednak zmienić. Wszystko za sprawą przedstawiciela serii UltraGear od LG.

LG UltraGear OLED Gaming (27GR95QE-B) to 27-calowy monitor dla graczy. Jak sama nazwa wskazuje mamy tutaj do czynienia z matrycą typu OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Deklarowany czas reakcji (GtG) to zaledwie 0,03 milisekundy, a pokrycie palety DCI-P3 to 98,5%.

Oczywiście nie mogło zabraknąć udogodnień takich jak wsparcie AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync. Dodatkowo mowa o klasycznych dodatkach jak licznik FPS, wbudowany celownik, HDR10 czy RGB LED.

W przypadku panelu I/O mowa o dwóch HDMI i jednym DisplayPort (prawdopodobnie 2.1 i 1.4a), dwóch USB 3.2 Gen 1 typu A oraz złączu audio. LG nie zdecydowało się dorzucić wbudowanych głośników.

LG UltraGear OLED Gaming wyceniono na 999 dolarów, czyli około 4580 złotych. W Polsce zapewne będzie nieco drożej. Oczywiście to sporo jak na monitor, ale OLED stawia w tym segmencie dopiero pierwsze kroki. Z czasem powinniśmy zobaczyć więcej modeli od innych producentów co obniży ceny.

