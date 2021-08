Huawei MateView GT Standard Edition – monitor gamingowy w specjalnej ofercie

Huawei MateView GT, pierwszy monitor gamingowy marki, dostępny jest teraz w sklepie huawei.pl w wersji Standard Edition bez soundbara, w nowej ofercie przedsprzedażowej. Monitor można kupić za 1799 zł w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 za 1 zł albo w zestawie z głośnikiem Huawei Sound, również za 1 zł.

Nowa oferta przedsprzedaży MateView GT Standard Edition w sklepie huawei.pl potrwa do 22 sierpnia, a dostawa produktu do kupujących zostanie zrealizowana we wrześniu. Oferta dostępna jest pod tym adresem:

https://consumer.huawei.com/pl/shop/product/huawei-mateview-gt-se

Monitor Huawei MateView GT Standard Edition jest wyposażony w 34-calowy ekran o proporcjach 21:9, rozdzielczości 3440 x 1440 i krzywiźnie 1500R. Producent zachwala wysoką (90%) dokładność odwzorowania kolorów w przestrzeni barw DCI-P3, a także wartość Delta na poziomie E <2. MateView GT Standard Edition zapewnia maksymalną jasność 350 nitów. Współczynnik kontrastu wyświetlacza wynosi 4000:1.

Nowy monitor Huawei zapewnia odświeżanie obrazu na poziomie 165 Hz, ma też dedykowany tryb eSport, zwiększający komfort rozgrywki. Został też wyposażony w funkcję Dark Field Control, która dostosowuje jasność wyświetlacza w scenach o słabym oświetleniu. W urządzeniu zastosowano technologię ograniczającą emisję niebieskiego światła, potwierdzoną certyfikatem TÜV Rheinland oraz ograniczono efekt migotania ekranu.

Huawei Mateview GT Standard Edition wyposażony jest w dwa porty HDMI 2.0, port DisplayPort 1.4 oraz port zasilania USB typu C.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei